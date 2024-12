Iodonna.it - Oggi i “figli elicottero” vogliono sapere tutto di mamma e papà. Li tengono d’occhio con le telecamere, li geolocalizzano, li seguono sui social. Mescolano sete di verità e ansia di controllo. Ma qualcosa sfugge sempre. E le scoperte a volte fanno male

Quando è mancata sua madre, Anna ha dovuto riordinare carte, documenti, foto. Ha sfogliato i vecchi album di famiglia, dove c’erano immagini già viste. Poi per caso ha trovato un piccolo quaderno con le foto della madre da ragazza. Ha scoperto una persona che non conosceva: intraprendente, autonoma, in vacanza in montagna, lei che amava il mare, e in viaggio all’estero da sola, lei che non muoveva un passo senza il marito. Chi era quella giovane sconosciuta che le somigliava? Anna era convinta disu di lei; daa affettuosa la sorvegliava a distanza, preveniva i suoi bisogni. Ora scopriva, con amarezza, chedi molto importante le era sfuggito.che avrebbe potuto aiutarla a conoscere meglio sua madre e forse anche se stessa. Sorrisi e nostalgia.