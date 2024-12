Ilrestodelcarlino.it - Neve a Pesaro, si scia sul Catria: impianti aperti nel weekend. Ecco le piste aperte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Urbino, 21 dicembre 2024 – Grazie alle precipitazioni di venerdì sulledell’Appennino pesaresi si. Suloggi (sabato 21 dicembre) e domani (domenica 22) divertimento assicurato con l'apertura delle Cotaline, Direttissima, Panoramica, Campo scuola. A disposizione la seggiovia triposto e quella quadriposto, e leda cui godere un panorama meraviglioso. Completano la ricca offerta la Baita del1400 by Cotaline con bar, ristorante, dove degustare tante specialità enogastronomiche, e camere, e per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla, unico nel suo genere in tutta la regione Marche. Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri; noleggio sci, ciaspole e snowboard; possibilità di escursioni.