Pianetamilan.it - Milan, infortunio Leao: Roma e Juve a rischio? Mentre Pulisic…

Adesso c’è anche l’allarme Rafa. Così apre il pezzo 'La Gazzetta dello Sport'. Un allarme che è stato stemperato dalle parole di Paulo Fonseca, che ha parlato di un problema non grave. Quello del portoghese, però, è un altromuscolare che si aggiunge ai tanti stop nelle ultime partite dei rossoneri. Rafa è uscito ieri sera al Bentegodi alla mezz’ora per un risentimento al flessore sinistro. Nelle prossime ore ci dovrebbero essere informazioni più chiare. Averlo contro la, il 29, sarebbe fondamentale; idem in Supercoppa Italiana. Qualche buon segnale, scrive la rosea, intanto arriva da Pulisic che a breve sosterrà un controllo al polpaccio destro e dovrebbe tornare proprio contro la. In quel match, a San Siro, torneranno in panchina anche Bennacer e Jovic, con il marocchino out da settembre.