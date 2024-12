Oasport.it - Lindsey Vonn, ritorno eccezionale! Top10 vicina e un paio di intermedi allucinanti

Cheper! Dopo la bellezza di 2.132 giorni dalla sua ultima gara, la fuoriclasse statunitense si è ripresentata al cancelletto di partenza del superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025, centrando un quattordicesimo posto davvero sorprendente.Non si possono certo mettere in dubbio le qualità della 82 volte vincitrice in Coppa del Mondo, ma a 40 anni suonati, e dopo 5 di inattività, questo risultato è davvero sensazionale. Inutile girarci attorno. Per quanto visto sulla pista “Corviglia”, inoltre,può anche mangiarsi un po’ le mani. Per quale motivo? Ha dimostrato di essere veloce ed efficace in diversi tratti, mentre in altri sembra essere scesa un po’ troppo con il freno a mano tirato.In avvio, per esempio, la sensazione è stata cheavesse preferito prendere le misure con la pista, senza spingere al massimo.