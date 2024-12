Golssip.it - L’ex moglie di Keita: “Continuo a ricevere chiamate dall’Argentina. Per colpa di terzi il mio nome…”

Leggi su Golssip.it

Ha sempre spiegato i motivi della fine del suo matrimonio conBalde. Non ha perdonato dei tradimenti, in particolare quello che il giocatore ha messo in atto nei suoi confronti con Wanda Nara, ormai exdi Mauro Icardi. Simona Guatieri è tornato a parlare di quanto accaduto con l'uomo che aveva sposato nel 2022 e ha lasciato poco dopo, quando ha saputo proprio dell'attaccante argentino del tradimento con la show-girl. Sui social poi ha lanciato un messaggio pet tutelare la sua privacy e quella dei suoi due figli. "In queste ore - ha scritto sui social - la mia privacy è stata violata.messaggi eda giornalisti argentini sul mio numero privato, sui miei social e anche sulla mail della mia agenzia. Quello che avevo da dire l'ho già detto qualche tempo fa.