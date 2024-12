Lanazione.it - La Polizia di Stato arresta l’autore di una violenta rapina commessa la scorsa sera ai danni di una donna

Arezzo, 21 dicembre 2024 – Ladidi unalaaidi una. Nella giornata di ieri gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, unitamente a quelli del Commissariato di San Sepolcro hanno eseguito un ordine di carcerazione aidi un uomo per il reato diimpropria e lesioni aggravate, all’esito di una complessa e coordinata attività info-investigativa in raccordo con l’Autorità Giudiziaria. In particolare il soggetto tratto in arresto, un italiano quarantenne, già annoverante numerosi precedenti penali e diper reati contro la persona e contro il patrimonio, nellata di mercoledì si rendeva autore di unaed efferatanei confronti di unaitaliana di circa 50 anni.