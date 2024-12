Superguidatv.it - Il doppio speciale di Natale dei Simpson arriva su Disney+

Oggi 16 dicembreha annunciato, attraverso un trailer, I: O C’mon All Ye Faithful, unonatalizioche debutterà sulla piattaforma il 17 dicembre. Due episodi assolutamente imperdibili, caratterizzati dall’ironia tipica di una delle serie animate più amate di sempre. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su questi contenuti.: O C’mon All Ye Faithful: ilditornano a portare allegria e sarcasmo in queste feste natalizie con l’esclusivoha appena rilasciato il trailer di questi episodi tematici, che saranno disponibili dal 17 dicembre sulla piattaforma. Tra le guest star presenti c’è Derren Brown, mentre Patti LaBelle e i Pentatonix arricchiscono locon alcune performance musicali.Questi due contenuti celebrano anche il 35° anniversario dell’originale dide I, famosoandato in onda il 17 dicembre 1989.