Francesco Totti e Ilary Blasi il giallo della baby sitter non è chiuso | Un video dimostra che Isabel era sola in casa

Leggi su Open.online

Il casonon è. Anzi. L’indagine nei confronti diper abbandono di minore ora ha anche un. Si trattaregistrazionechiamatabambina di 7 anni alla madre. Che è andato ad arricchire la denunciaconduttrice contro l’ex marito. E che secondo lei costituirebbe la provasua colpevolezza.chiamava dall’appartamento di Vigna Clara a Roma Nord dove vive l’ex capitanoA.S. Roma insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi. E ilnon è ancora risolto.IlLa sera del 26 maggio 2023era uscito dicon Bocchi per una cena in un ristorante. Aaveva lasciato Chanel (16 anni) e, appunto,. Ma la più piccola aveva detto alla madre che la tata non c’era.