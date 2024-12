Panorama.it - È un medico saudita di 50 anni l'autore dell'attacco di Magdeburgo

Si chiama Taleb Jawad Hussein Al Abdulmohsen, ilcinquantenne di origineche venerdì sera si è lanciato contro la folla ai mercatini di Natale a, città a sudovest di Berlino, uccidendo almeno quattro persone e ferendone sessantotto, di cui 15 gravemente. L'uomo ha agito da solo, a bordo di un suv nero noleggiato in precedenza .Taleb Al Abdulmohsen è arrivato in Germania per la prima volta nel 2006, anno in cui da allora vive nel paese, secondo fontia sicurezza citate da Der Spiegel. «Ecco perché sono stato minacciato: volevano massacrarmi se fossi tornato in Arabia. Così ho deciso di chiedere asilo in Germania. Non avrebbe avuto senso esporsi al rischio di dover ritornare e poi essere uccise», disse a propositoa volontà di restare in Germania. Nel 2019, il prestigioso quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung lo ha intervistato e ilha affermato di essere «il critico più aggressivo’Islama storia e il buon Islam non esiste».