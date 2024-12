Agi.it - Controlli a tappeto a Termini e all'Esquilino per le feste

Leggi su Agi.it

AGI - Tre esercizi commerciali sottoposti ad accertamenti amministrativi, 400 persone identificate di cui 197 di nazionalità straniera, 56 veicoli ispezionati: sono i numeri deiche ieri hanno interessato l'area della Stazionee dinell'ambito dei servizi ad alto impatto disposti dal Questore di Roma per restituire sicurezza e decoro dei luoghi urbani. Un lavoro sinergico, messo in campo con cadenza settimanale da mesi, che ieri ha visto operare - ciascuno per le rispettive competenze ma con un'azione corale - gli uomini della Polizia di Stato, della Polizia di Roma capitale, della Guardia di Finanza, senza trascurare il contributo degli operatori dell'Ama. Sono state anche contestate 3 violazioni amministrative. Durante l'attività di ripristino del decoro urbano, personale Ama ha provveduto a recuperare diversi rifiuti nelle zone oggetto dei