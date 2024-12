Ilrestodelcarlino.it - Cani e gatti come terapia in ospedale

Ho sentito dire da alcuni conoscenti che anche a Bologna in alcuni ospedali è possibile fare entrare iprogetto di. Comprendo la buona finalità del progetto, ma mi chiedo se è opportuno, anche dal punto di vista igienico, che gli animali possano entrare in ambienti sensibiliuna corsia di. Riconosco però che la compagnia di un cane risolve invece problemi di solitudine, soprattutto per gli anziani. Roberto Romagnoli Risponde Beppe Boni I, si dice, sono i migliori amici dell'uomo. Aiutano a sentirsi meno soli, sono compagni fedeli che riempiono la giornata. Attenzione però, tenere un animale a casacompagnia è un sacrificio, quindi bisogna essere motivati. Altrimenti meglio lasciar perdere. Non è obbligatorio avere un cane per amico. La Pet therapy negli ospedali, con le dovute cautele anche igienico sanitarie, invece è utile e diffusa in molte città, soprattutto nel Nord Europa.