Ilgiorno.it - Blitz in due aree occupate. Hashish e ladri di elettricità

Leggi su Ilgiorno.it

della polizia locale di Seregno e Monza e della polizia provinciale in dueinteressate da occupazioni abusive. In via Capitano Giulietti è stata trovata una stanza di fortuna occupata da un trentenne marocchino che si procurava energia elettrica allacciandosi abusivamente alla rete pubblica. Il personale della società Unareti è intervenuto per provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza. Nell’area ex Parà invece sono stati trovati tre uomini, sempre marocchini, di 22, 26 e 59 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per altri precedenti. Al secondo piano dell’edificio, sono stati sequestrati 50 grammi dinascosti in vari punti della struttura. I fermati sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto di energia elettrica (nel caso dell’immobile di Via Capitano Giulietti) e occupazione abusiva di immobili.