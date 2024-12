Anteprima24.it - Tentato omicidio in Valle Caudina: caduta l’aggravante della premeditazione per i fratelli Pimpinella

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta oggi dinanzi al Gup Dott. Argenio del Tribunale di Avellino l’ udienza conclusiva del processo a carico di Cristian, 24 anni di Cervinara, e Tommaso, 24 anni di Cervinara, entrambi difesi dall’Avvocato Vittorio Fucci, che erano imputati del, aggravato dalla, di Luigi Affinita, 33 anni di Cervinara, e di porto e detenzione illegale di arma. Come si ricorderà i duefurono sottoposti a misura cautelare per i fatti avvenuti la notte tra il 16 e il 17 dello scorso agosto. In particolare i due, secondo l’ accusa premeditatamente armati di pistola si portarono dianzi un noto bar di Cervinara, con t macchina senza targa, dove dopo aver spaccato un bicchiere di vetro in testa alla persona offesa lo avevano sparato con diversi colpi di pistola.