Tariffe per la riabilitazione | associazioni sul piede di guerra contro la regione Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoLe nuoverimodulate dallaper le prestazioni dei servizi sanitari e sociosanitari rischiano di compromettere la qualità, la sostenibilità e la disponibilità delle cure per la salute dei cittadini della. E’ la motivazione che ledi categoria che rappresentano le strutture territoriali della sanità privata che erogano prestazioni riabilitative e sociosanitarie in regime di accreditamento hanno denunciato alla base delle protesta annunciata in un documento sottoscritto da tutte le sigle: Aias, Aiop, Anaste, Anffas, Anisap, Anpric,Aris, Aspat,Aisic – Associazione Imprese Sanitarie in,Confapi, Confindustria Napoli, Fedisalute, Nova. ”Nel prendere atto della proposta inadeguata e della totale chiusura a qualsivoglia utile soluzione da parte della, ledi categoria sono obbligate a comunicare l’adozione dello stato di crisi da parte delle strutture riabilitative e sociosanitarie, preannunciando l’attuazione di tutte le azioni che saranno valutate utili e opportune per contestare lo sleale comportamento della parte pubblica” si legge nella nota.