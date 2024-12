Serie A 2024 2025 diciassettesima giornata | programma e telecronisti su Dazn e Sky

Leggi su Sportface.it

Ile isue Sky delladi: ecco chi commenterà le sfide di questo delicato turno di campionato. Si parte già al venerdì sera con Verona-Milan ad aprire le danze, poi sabato il Napoli in trasferta sul campo del Genoa e la Lazio che fa visita al Lecce. Domenica, invece, altra trasferta per una big, in questo caso la Juventus, che sarà impegnata a Monza per guarire dalla pareggite. La Roma ospita invece il sempre insidioso Parma (soprattutto fuori casa), Inter al Meazza contro il Como lunedì a chiudere il ricchissimo, come ogni weekend, trasmetterà tutte e dieci le partite, di cui sette in esclusiva assoluta. Tre incontri saranno visibili anche su Sky in co-esclusiva. Si parte venerdì sera con Verona-Milan, sabato spazio a Torino-Bologna, Genoa-Napoli e Lecce-Lazio.