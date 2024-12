Scar | Il vero nome e il suo significato nel Il Re Leone spiegati

Leggi su Cinefilos.it

: Ile il suonel Il ReMufasa non è l’unico personaggio a cui è stata esplorata la sua storia passata in Mufasa: Il Re, in quanto il film prequel spiega ildie ilche si cela dietro di esso. In tutto il franchise de Il Reè sempre stato dipinto come il grande cattivo, con l’uccisione di Mufasa, il tradimento di Simba, il rovesciamento delle Terre dell’Orgoglio e la successiva cacciata dalla Roccia dell’Orgoglio. È interessante notare che Mufasa: Il Reha uno sguardo molto più comprensivo nei confronti di, cercando finalmente di spiegare perchéè così com’è nel film originale Il Ree nel suo remake del 2019.Mufasa: Il Reè l’attesissimo prequel del remake del 2019 de Il Re: il film segue Rafiki mentre racconta la storia delle origini di Mufasa alla figlia di Simba, Kiara.