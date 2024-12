Cityrumors.it - Morte Simonetta Cesaroni: respinta l’archiviazione sul delitto di via Poma | Cosa c’entrano i servizi segreti

Per l’omicidio dinon ci sarà, per ora. Al centro delle indagini i servizi segreti: quali sono le novitàLa gip di Roma Giulia Arcieri ha respintoper il caso dell’omicidio di, uccisa il 7 agosto 1990 presso gli uffici dell’Associazione Alberghi della gioventù in viaa Roma, dove lavorava come segretaria. Obiettivo dei pm ora è quello di indagare sull’intervento di “poteri forti” nelle vecchie indagini svolte fino ad oggi, considerate inquinate dalla pm: qual è il punto della situazione.Novità nel caso di(cityrumors.it / ansafoto)Secondo la magistrata, nel corso dei precedenti processi svolti sul caso deldi Viasarebbero stati non pochi i tentativi di protezione dell’omicida die dell’ufficio presso cui lavorava, nel quale sembra che ci fossero dei documenti riservati ai servizi segreti.