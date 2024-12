Linkiesta.it - L’Ucraina spera nell’unità d’intenti tra Bruxelles e Washington

È stato un Consiglio europeo di transizione quello svoltosi ieri (19 dicembre) a, l’ultimo dell’anno. In queste settimane in cui il 2024 cede il testimone al 2025, su entrambe le sponde dell’Atlantico sta avvenendo un importante passaggio di consegne: tra Charles Michel e António Costa alla guida della più importante tra le istituzioni dell’Unione europea, e (il prossimo 20 gennaio) tra l’amministrazione di Joe Biden e quella di Donald Trump alla Casa Bianca. Pur se difficilmente assimilabili, si tratta di due avvicendamenti paralleli ai vertici dei due principali alleati occidentali del, ad un paio di mesi dal terzo anniversario dell’inizio dell’invasione russa su larga scala lanciata da Mosca nel febbraio 2022.O, per dirla tutta, dopo più di quattromila giorni dall’inizio della campagna neo-imperialista di Vladimir Putin nell’ex repubblica sovietica, avviata a inizio 2014 con l’annessione unilaterale della Crimea e lo stanziamento di truppe nelle oblast’ separatiste del Donbas.