LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA | Casse e gli azzurri outsider incognita meteo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelmaschile sulla pista Saslong in Val, valevole per la Coppa del Mondo di sci-2025.Le condizionisono un’: come ha riferito nell’intervista della vigilia ieri Christof Innerhofer, la sensazione è che oggi la pista sia molto umida viste le temperature tutt’altro che basse, mentre domani si gareggerà sul barrato visto che si scenderà decisamente sotto zero.Il favorito è Marco Odermatt che a Beaver Creek è partito forte con la vittoria inigante e il secondo posto in discesa. Le prove cronometrate sono state un po’ altalenanti con la seconda posizione nella prima delle due e la quarantesima nella seconda. Sulla Saslong ancora la prima vittoria per il fenomeno svizzero deve arrivare sia in discesa che ine lo scorso anno arrivarono due terzi posti.