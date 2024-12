Oasport.it - La prima volta di Mattia Casse: “Mi sento un giovincello, finché dura… Lo sci è cambiato”

si è fatto un regalo di Natale leggermente anticipato, vincendo il prestigioso superG della Val Gardena e conquistando così il primo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. A 34 anni è finalmente arrivato il momento anche per il piemontese, che dopo tanti infortuni è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e a salire con pieno merito sul gradino più alto del podio. L’azzurro ha domato la mitica pista Saslong, imponendosi con il tempo di 1:28.23 e battendo per un solo centesimo lo statunitense Jared Goldberg.Il nostro portacolori ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È un risultato che arriva da lontano, in una carriera di alti e bassi. Lo sport èin questi anni, l’età si è allungata. Sto lavorando bene, miundura, avanti così.