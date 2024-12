Biccy.it - Il guru della moda rompe il silenzio su Lorenzo: “Notte speciale”

Leggi su Biccy.it

Che piaccia o meno,Spolverato è sicuramente il concorrente più discusso, chiacchierato e divisivo di questa edizione del Grande Fratello. Non solo la sua storia con Shaila Gatta e il famoso segreto con Helena Prestes, intorno al modello c’è anche un mistero che riguarderebbe un. Lo stesso Alfonso Signorini in una delle ultime puntate del GF ha chiesto ase sapesse qualcosa di questo signore: “Fuori dalla casa si parla di questo gossip, un rumor su te e questo uomo famoso, ne sai qualcosa?“. Spolverato però ha smentito tutto: “Non ne so proprio nulla, Alfonso non so cosa dirti, non conosco nessuno in questo senso“. A buttare benzina sul fuoco è arrivata anche la madre di Shaila, che alla figlia ha sussurrato: “Lui è gay! Chi lo dice? tutti! Me l’ha detto anche Tommy“.