Calciomercato.it - Dalla Juve all’intreccio con Pellegrini: il punto su Raspadori e la Roma

I bianconeri, i giallorossi e il Napoli al centro di un vero e proprio ping pong di mercato: tutti gli ultimi intrecciLa sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte e l’effetto domino riguardante le big potrebbe portare a nuovi, clamorosi colpi di scena. E così, Napoli,ntus esi trovano al centro di un vero e proprio crocevia di mercato che sta cominciando a calamitare l’attenzione mediatica. Ma andiamo con ordine.con: ilsue la(LaPresse) – Calciomercato.itNon è un mistero, infatti, come l’eventuale cessione dial Napoli rappresenti un’ipotesi assolutamente credibile. In questo primo scorcio di stagione, infatti, l’ex jolly del Sassuolo ha faticato e non poco a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Conte, con nessun gol e assist all’attivo.