Noinotizie.it - Accuse: discriminazione razziale, etnica e religiosa, propaganda neofascista. Perquisizioni anche in Puglia Dodici indagati fra i 17 e i 24 anni

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia:I poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia insieme a quelli del Veneto, Lazio, Toscana,, Campania, Calabria e Basilicata hanno effettuato con la collaborazione delle Digos delle province interessate 12nei confronti di altrettantipere istigazione a delinquere per motivi di.Grazie al costante monitoraggio che la Polizia postale effettua tra le maglie della rete i poliziotti cibernetici sono riusciti a scovare gliche utilizzavano la piattaforma Telegram per ritrovarsi e discutere su temi di estrema destra suprematista e filonazista, proponendo la superiorità della razza bianca, l’odioe l’antisemitismo.