Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Sprint femminile Le Grand Bornand 2024: startlist, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, venerdì 20 dicembre, seconda giornata di gare nella terza tappa della Coppa del Mondo di-2025. Sulle nevi di Annecy-Le Gran Bornard (Francia) assisteremo alla, che darà il via alle danze. 7.5 km nei quali le atlete cercheranno di trovare prestazione sugli sci stretti e nello stesso tempo precisione nelle serie di tiro sui due poligoni.In casa Italia si dovrà fare a meno anche per questo appuntamento di Lisa Vittozzi. La detentrice della Sfera di Cristallo (generale) ha fatto sapere attraverso i propri canali social che sta lavorando sodo per recuperare, dopo essersi dovuta fermare per un problema alla schiena. Ritroveremo, si spera, la sappadina per la quarta tappa di Oberhof (Germania) dal 9 al 12 gennaio 2025.Ciò detto, spetterà a Dorothea Wierer trascinare il resto della compagnia azzurra.