Zelensky | Putin è pazzo non ha rispetto per la vita umana Voglio Trump dalla mia parte

Il presidente ucraino Volodymyr, in conferenza stampa a Bruxelles durante il Consiglio Europeo, non usa mezzi termini nel definire il leader russo Vladimir. “È molto pericoloso, per tutti. Per lui lanon vale nulla. Penso che sia, ama uccidere“, ha dichiarato, descrivendocome “un vecchio perso nelle sue fantasie“.L’appello a: “che stianostraha rivolto un appello diretto a Donald, che presto si insedierà alla presidenza degli Stati Uniti: “checi aiuti a finire questa guerra. Penso che sia un uomo forte e lomia“, ha detto, sottolineando l’importanza di un confronto diretto. “Spero che mi capirà: alla fine siamo tutti persone con le stesse emozioni”.No alla tregua natalizia proposta da OrbanIl leader ucraino ha bocciato categoricamente l’idea di una tregua natalizia avanzata dal premier ungherese Viktor Orban, definendola “un’operazione di pubbliche relazioni”.