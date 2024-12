Ilgiorno.it - UniSolutions: Nuova sede e crescita nel marketing digitale con l'IA

Leggi su Ilgiorno.it

Una start-up che rivoluziona ile punta sul territorio. Si chiama, la giovane ed innovativa software house, continua a crescere e investire sul territorio con unaoperativa di 600 metri quadri situata tra Legnano e Cerro Maggiore, in via Filippo Turati 111. La zona, in piena trasformazione, si sta affermando sempre più come polo tecnologico, rendendo il contesto ideale per un’azienda che punta sull’innovazione. La, moderna e funzionale, ospita gli uffici per lo sviluppo del software, spazi per consulenti,manager e project manager, oltre a meeting room per il confronto con le aziende partner. Un luogo che riflette la filosofia aziendale: unire tecnologia all’avanguardia e qualità delle relazioni umane, con attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale.