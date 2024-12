Ilgiorno.it - Tre mesi di lavori estivi, ma restano i soliti problemi: ritardi e scioperi

Leggi su Ilgiorno.it

Moroni Cara “Vita da pendolare“, questa fine anno ha fatto arrabbiare i pendolari, sì tanto, ed anche se a Natale dobbiamo essere più buoni, non siamo ancora diventati santi. Daidisagi per guasti e, nonostante tredisulle linee, fino a una serie disempre a fine settimana. Ma il Venerdì Santo non era prima di Pasqua? Non stiamo qui a disquisire su colpe o responsabilità, ma sembra che fra aziende e istituzioni si passino il cerino. Per onestà, va detto che non solo i pendolari del Trasporto pubblico locale sono messi in difficoltà, ma anche chi, per necessità, usa l’auto è direttamente coinvolto in code chilometriche, sulle direttrici principali, un vero "calvario". Ma un Babbo Natale con le renne che ci porta a destinazione volando sopra il traffico non lo troviamo? Una letterina la farei.