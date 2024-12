Ilrestodelcarlino.it - Osimo, i 60 anni della Lega del Filo d'oro

(Ancona), 19 dicembre 2024 – Un viaggio lungo 60, che narra una storia straordinaria fatta di solidarietà, impegno e risultati concreti: domani, 20 dicembre, la Fondazionedeld’oro ets – Ente Filantropico, punto di riferimento in Italia per persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e le loro famiglie, celebra i suoi primi 60. Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, con la dicitura “60esimoversario di Fondazione”: il 20 dicembre, dalle 10.15 alle 15.45, sarà allestita una postazione di Poste Italiane al centro nazionale di via Linguetta adove tutti gli appassionati potranno timbrare le proprie corrispondenze. Nella stessa giornata, in avvicinamento alle festività natalizie, ladeld’oro ha organizzato un momento speciale per fa sentire tutta la sua vicinanza ai cinque centri residenziali e alle sei sedi territoriali – presenti in 11 regioni d’Italia – attraverso un momento di condivisione e scambio di auguri in video colmento con il personaleFondazione, gli ospiti, le famiglie e i volontari.