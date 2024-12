Ilrestodelcarlino.it - Neonato salvato da infermiera, elogi dai colleghi: “Incredibile prontezza, orgogliosi di lei”

Reggio Emilia, 19 dicembre 2024 – Il suo gesto ha colpito e commosso tutti. Marianna Corda,del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, qualche giorno fa, avevaunin strada che era stato colpito da infarto. Il fatto era accaduto a Scandiano. Stamattina la donna – a cui il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti consegnerà un premio – ha ricevuto un’accoglienza speciale daiall’Arcispedale Santa Maria Nuova. A complimentarsi con Marianna Corda, in forza al reparto di Malattie Infettive, sono stati la direzione dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia e il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Stefano Colognese le cui parole esprimono il sentire die colleghe: “Marianna ha agito non soltanto mettendo in pratica le straordinarie competenze che contraddistinguono la nostra professione ma dimostrando un’, lucidità, responsabilità, capacità decisionale.