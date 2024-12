Ilrestodelcarlino.it - Nasic e la pressione della piazza: "A Macerata si deve vincere"

"Il progetto che in estate mi è stato illustrato da dirigenza e staff tecnicoMaceratese è lungo, ma sono convinto che noi giocatori possiamo accelerare i tempi". Il centrocampista biancorosso Armin(foto) parlaprima partestagione a cui la Maceratese si è presentata con un organico stravolto e con una nuova conduzione tecnica. "A– aggiunge – c’è unadiversa, c’è una tifoseria che non ha eguali in categoria ed è normale sapere in partenza che qui si". Il 5 gennaio inizierà il girone di ritorno. "Sarà un altro campionato perché di mezzo c’è il mercato e i punti inizieranno a pesare sempre più, le squadre si difenderanno in maniera differente". E non ci sarà da sorprendersi se i biancorossi affronteranno formazioni che si chiudono e sfruttano il contropiede, come è successo domenica scorsa contro il Monturano.