Tvplay.it - Mercato Lazio, Lotito corre ai ripari dopo l’Inter: poker di acquisti per Baroni

Leggi su Tvplay.it

Novità in vista per lache,, ha già deciso come muoversi sul: ecco tutto quello che sta progettando.Laha subito una pesante battuta d’arresto da parte delallo Stadio Olimpico alla 16esima giornata di Serie A, ma ciò di sicuro non va a compromettere quanto di ottimo fatto vedere fin qui dalla squadra di Marco. Dal canto suo, in ogni caso, Claudioha deciso di muoversi sulper cercare rinforzi e le novità hanno spiazzato i tifosi.aidiper(LaPresse ) – Tvplay.itLaè ancora decisamente in corsa: sia in campionato, dove nonostante la sconfitta contro, è rimasta in vetta a dare filo da torcere alle altre big; sia in Europa League dove sta conducendo un percorso incredibile.