La Siria e il Grande Reset del Medio Oriente

Il dado è tratto in. I ribelli sostenuti dalla Turchia conquistano pacificamente il Paese, la Russia smobilita uomini e mezzi per riposizionarsi in Libia, Israele si assicura il controllo delle alture del Golan, l’Iran subisce in silenzio l’ennesimo colpo al suo sogno imperiale. Il cosiddetto «asse della resistenza», ovvero la coalizione informale composta da milizie e gruppi politici alleati o sostenuti da Teheran e Mosca, non esiste più. La marcia su Damasco del leader de facto della, Ahmed al-Sharaa (che conoscevamo con il nome di battaglia Al Joulani), ha infatti messo la pietra tombale sul progetto di corridoio sciita che gli ayatollah e i pasdaran avevano immaginato per estendere il proprio potere su un nuovo, e che si sarebbe dovuto estendere dalla Persia fino al Libano.