Nerdpool.it - Jurassic World: Rebirth sarà l’inizio di una nuova trilogia? Ecco le parole del regista

Leggi su Nerdpool.it

è ancora lontano mesi, ma ilGareth Edwards ha grandi progetti per il futuro del franchise. In un’intervista con Entertainment Weekly pubblicata mercoledì, Edwards ha dichiarato di sperare che il titolo del film sia vero, promettendo un approccio “back-to-basics” al franchise diPark. Edwards è stato estremamente aperto sulla speranza che questo porti a unadi film sui dinosauri.“Non posso parlare per la Universal, ma in un certo senso mi è sembrata una”, ha detto. “Non so quali siano i loro piani, ma mi è sembratodi un nuovo capitolo di questo franchise”. L’uscita diè attualmente prevista per il 2 luglio 2025. Edwards guarda sia al passato che al futuro, spiegando che crede che questo film avrà successo evocando il primodel franchise.