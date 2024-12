Bergamonews.it - Funzionalità e accessibilità: il piano per la piazza della nuova GAMeC

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un’importante trasformazione urbanistica prenderà forma a partire dall’estate 2025 con il progetto di riqualificazioneantistante la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e del parcheggio adiacente. Questo intervento mira a rinnovare il volto dell’area, migliorando sia la viabilità sia l’dello spazio pubblico. Il percorso verso la realizzazione dell’opera prevede tappe fondamentali. “Entro il 19 marzo 2024 è previsto il deposito e l’approvazione del progetto esecutivo, necessario per avviare la prima fase dei lavori. Questa prima fase inizierà nell’estate del 2025, in concomitanza con la chiusura delle scuole, per ridurre i disagi”, dichiara l’assessore alla Rigenerazione Urbana e Pianificazione Urbanistica Francesco Valesini.