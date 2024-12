Zonawrestling.net - CM Punk: “Si è avverato un sogno tornando in WWE, non me ne sarei mai voluto andare”

CMha scioccato tuttiin WWE, un’ azienda che il Best In The World non ha mailasciare. Parlando all’evento Raw on Netflix di questa settimana,ha discusso del suo ritorno alle Survivor Series: WarGames dello scorso anno.Le sue parole“Onestamente non me nemai, ma sapete, le cose succedono. Tornare in WWE è stato unche si è”. Per la cronaca,abbandonò la compagnia nel gennaio 2014 attribuendo la sua decisione a una serie di fattori. Non solo l’ex World Champion si sentiva stanco, ma anche un’infezione da stafilococco mal diagnosticata e un tempo di guarigione inadeguato portarono alla sua decisione. Il wrestler di Chicago si vide consegnare i documenti per il licenziamento il giorno del suo matrimonio, nel giugno dello stesso anno, una tempistica che Vince McMahon avrebbe poi dichiarato essere una sfortunata coincidenza.