Inter-news.it - Balzaretti: «Barella giocatore più forte in Italia. Titolare ovunque!»

Federicoesalta le qualità di Nicolòed è sicuro del livello raggiunto dal centrocampista, ora infortunato. Il suo intervento su Cronache di Spogliatoio.CRESCITA – Federicoracconta la crescita vissuta dalnerazzurro negli anni: «potrebbe giocare in tutti i top club europei. Ilpiù completo in assoluto, in nazionale Spalletti lo ha utilizzato sotto-punta. Io me lo ricordo da piccolo ed era fantastico, si è riuscito semplicemente a regolare a livelli di energia. Prendeva tanti cartellini, arrivava in ritardo, ma è meglio sbagliare per eccesso che per difetto quando si è giovani. Va benissimo quando lo fa, al posto di non mettere la gambe prende un rosso e per me va bene. Con l’età e con la maturità dopo capisci quando mettere la gamba e fare un intervento pulito, come succede ora a».