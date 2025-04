Liuzzi | “In Red Bull c’è stato un terremoto e Verstappen può lasciare La Ferrari è un po’ strana”

Leggi su Fanpage.it

L'ex pilota F1 e attuale Commissario FIA, Vitantonio, ha analizzato per Fanpage.it i temi salienti emersi in questo primissimo scorcio del Mondiale di Formula 1 2025: dalla tempestosa situazione vissuta in Redche ha portato al cambio tra Lawson e Tsunoda dopo appena due GP all'ipotesi del clamoroso addio di Maxa fine stagione fino all'idea che si è fatto sulle potenzialità dellaSF-25 e sui primi weekend di gara di Hamilton in rosso.