Lapresse.it - Dazi Usa, il “giorno della liberazione” è arrivato. Ue: “Risposta al momento opportuno”

Il ‘’ degli Usa annunciato da Donald Trump èe l’Unione europea si dice pronta, ma non intende scoprire subito le proprie carte sui. “La nostraarriverà al“, sintetizza un portavoceCommissione. Nel tentativo di mantenere una linea compatta tra i 27, la presidente Ursula von der Leyen 2è stata in contatto con tutti i leader Ue su questo importante argomento, in modo da avere davvero unacoordinata con il contributo” dei capi di Stato e di governo, precisa la prima portavoce dell’Esecutivo Ue.L’obiettivo è quindi evitare divisioni e fughe in avanti tra gli Stati membri, che potrebbero essere tentati di trattare direttamente con Washington. Così, mentre Parigi fa sapere che “una decisione europea dovrebbe essere annunciata primafine di aprile, in modo concorde, unito e forte”, Bruxelles taglia corto: “La Francia non parla a nome dell’Unione europea, quando si tratta di politica commerciale.