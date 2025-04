Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: deciso il futuro di un bianconero in prestito! Può tornare a Torino, cosa succede

Come riportato da Mercado Azul, è parecchio complicata la permanenza di Tiago Djalò al Porto anche nella prossima stagione. I portoghesi, infatti, difficilmente prolungheranno il prestito del difensore in estate, con il calciatore che è arrivato proprio a titolo temporaneo dalla Juventus lo scorso settembre. Djalò non rientra nei piani del Porto, tant'è che la soluzione più probabile sarebbe quella di un ritorno alla Juventus nei prossimi mesi per poi cercare una nuova destinazione.