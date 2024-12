Airù di Alberto Locatelli | uno sguardo in volo su una comunità

Leggi su Bergamonews.it

A San Fermo, tranquillo paese di lavoratori circondato da campi di granturco, fa la sua comparsa il nuovo medico della mutua, che da subito viene ribattezzato con affetto ‘ol duturì’.Ma l’arrivo improvviso di una donna, venuta fin lì apposta per cercarlo, rompe inesorabilmente l’idillio e getta un’ombra sul dottore. Tra malinconie amorose, pettegolezzi incessanti, amicizie fraterne, antichi rancori e le alterne vicende di una fabbrica di cinture,conduce un’indagine che tratteggia di epica la vita di un remoto angolo di provincia. Il mistero si svela piano piano, sfuggente come gli aironi che sorvolano queste terre da sempre.Ciò che avevo visto in quel pomeriggio d’aprile, prima di tornarmene a servire dietro il bancone della Beppina, fu sufficiente ad accendermi un interesse verso la persona del duturì come non ne avevo mai avuto prima.