Ilrestodelcarlino.it - Acer assegna alloggi a Seta per autisti a Reggio Emilia: un passo verso nuove politiche abitative

Cerimonia di consegna delle chiavi, ieri mattina, in viale Monte Grappa 6 a, dovehato adueper, nell’ambito di una messa a disposizione di appartamenti per la sistemazione abitativa di conducenti provenienti da fuori città, che faticano a reperirein affitto. "Siamo fra le prime aziende in Italia ad adottaredi questo tipo, rivolte non soltanto a nuclei famigliari ma proprio a persone che si trasferiscono per ragioni di lavoro e non riescono a trovare affitti a costi consoni, e l’operazione conè iniziata da un anno. Come noi solamente Modena, Parma e pochissime altre – spiega Marco Corradi, presidente–. Cerchiamo di venire incontro alla popolazione che oggi necessità di bisogni abitativi differenziati e molto mutati rispetto a un tempo, in cui esisteva una divisione ancora netta fra poveri e ceto medio.