Ilfattoquotidiano.it - A Milano arriva De Montel – Terme, la spa più grande d’Italia con l’acqua di una vera sorgente termale: i prezzi e tutto quello che c’è da sapere

E’ uno dei più importanti interventi di riqualificazione conservativa della città, e regalerà tra pochi mesi ail piùparconaturale urbano. Rinascono le ex Scuderie deche riapriranno al pubblico con più di 16mila metri quadri di struttura, di cui di 6mila al coperto e 10mila tra corte e aree verdi attrezzate, completamente dedicati al relax e a ricaricare le energie. De, sarà un’opportunità straordinaria per prendersi cura di sé, stimolando il corpo e la mente con trattamenti che combinano tradizione, esperienza e innovazione. Da oggi, grazie alla messa on line del sito, è possibile prenotare o regalare un voucher in anteprima per vivere un’esperienza alleurbane più grandi, estratta direttamente in loco, con la riapertura del pozzo artesianoin pressione che raggiunge i 396 metri di profondità, si caratterizza per essere oligominerale adatta per uso balneoterapico.