Montecatone | Innovazione e Collaborazioni Internazionali nel 2024

Fine anno, tempo di bilanci. E quello diè certamente positivo. L’istituto cittadino manda infatti in archivio unsegnato da "risultati concreti" e "progettualità innovative" che lo hanno "confermato punto di riferimento nella riabilitazione italiana – rivendicano i vertici della struttura imolese – grazie a ulteriori investimenti tecnologici, nuove, attività di formazione e un’attenzione costante alla persona". L’anno ormai agli sgoccioli è stato caratterizzato dall’introduzione di strumenti all’avanguardia per supportare i percorsi riabilitativi. Tra questi, l’apparecchio per ossigeno ozonoterapia, acquisito grazie a una raccolta fondi organizzata dalla FondazioneOnlus, che ha già dimostrato il suo valore nella lotta contro le infezioni da batteri multi-resistenti.