Inzaghi ce l'aveva con Conte? «Ho sentito molte cose su di noi, ma ascoltiamo poco e pedaliamo

cecon? «Hosu di noi, ma»Il rumore dei nemici, titola Il Giornale dopo la roboante vittoria dell’Inter per 6-0 sulla Lazio. Ed eccola là l’ossessione interista per, una vera e propria malattia che non va via neanche con le vittorie. Un po’ come quella dei napoletani per la Juventus.Scrive Il Giornale con Gianni Visnadi:È vero che quest’anno ha perso il derby dopo averne vinti 6 di fila, ma quella resta l’unica sconfitta del campionato, poi 8 vittorie e 2 pareggi. È vero che quello di Roma è solo il secondo scontro diretto vinto quest’anno, ma sommando ai 6 gol di lunedì i 4 rifilati in agosto all’Atalanta, la fotografia è di superiorità netta. È vero che Lautaro non fa gol come l’anno scorso, ma con i 6 segnati a Roma, quello nerazzurro è ugualmente l’attacco migliore del campionato ed è persino banale chiedersi cosa accadrà quando anche il capitano tornerà a segnare (ultimo gol, ormai il 3 novembre), perché tutti sanno che prima o poi accadrà anche questo.