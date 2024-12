Lanazione.it - Il miraggio della cura. “Per il mio cancro serve quel farmaco”. Ma costa una fortuna

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 18 dicembre 2024 – Una vita col camice addosso ar pazienti, poi l’etàpensione e poco dopo, sei anni fa, la diagnosi, che da medico trasforma lui stesso in paziente:alla prostata. Inizia l’iter delle cure, con sedute di radio e chemioterapia. Poi arrivano le metastasi. Diffuse. Tanto chele terapie, che svolge in parte in Toscana in parte allo Ieo di Milano, smettono di funzionare. Tanta sofferenza, più nessun beneficio. Per la sanità pubblica italiana,la che cioè si carica sulle spalle le spese di, non c’è alternativa di terapia. Ma i medici che seguono lo stesso paziente pistoiese (che da persona conosciuta in città preferisce mantenere l’anonimato) una possibilità a lui la prospettano: si chiama Lutezio, nome commerciale Pluvicto (Novartis).