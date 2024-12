Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 dicembre 2024 su Rai 3

Chi?, ledel 18su Rai 3Questa sera – mercoledì 18– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Sebastiano Visintin dice che le centinaia di messaggi in codice tra Liliana e Claudio Sterpin non significano nulla, non dimostrano una relazione. È così? Il programma – condotto da Federica Sciarelli – ha cercato di interpretare questi messaggi con l’aiuto dei telespettatori.E poi, nessuna traccia evidente di Daniela Ruggi nella casa del cosiddetto sceriffo. Si cerca il suo corpo, ma si seguono tutte le segnalazioni. Testimonianze inedite nel corso. E ancora, il giovane Riccardo: è stata ispezionata di nuovo la diga del Furlo e lui non c’è.