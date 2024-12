Ilrestodelcarlino.it - ’San Benedetto in Danza’: doppio appuntamento

Due appuntamenti di danza danno il via adel Tronto in. La proposta dedicata alla danza, che negli ultimi anni ha espresso a Sanartisti apprezzati in tutta Europa, intende, inoltre, valorizzare anche luoghi caratteristici cittadini, come le sezioni Civiltà Marinara delle Marche e il Museo Ittico ’Capriotti’ del Museo del Mare. "La danza – dichiara l’assessore Lia Sebastiani – torna protagonista della scena culturale di Sancon una nuova rassegna, animata dallo spirito che contraddistingue l’Amministrazione comunale di rompere gli schemi e portare gli spettacoli all’interno di cornici diverse. Nell’ottica di mantenere viva e dinamica l’offerta culturale della città, la danza torna ad appropriarsi del suo posto tra le arti maggiori, con una serie di appuntamenti che, in questa prima edizione, avranno l’illustre cornice degli spazi del Museo del Mare e del Teatro Concordia".