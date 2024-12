Rallenta l’export italiano a ottobre 2024 meno 19% su base mensile e +16% sull’anno

Quifinanza.it - Rallenta l’export italiano a ottobre 2024, meno 1,9% su base mensile e +1,6% sull’anno

no i dati delin Italia rispetto al mese precedente, calo dell’1,9%, mentre suannua si registra una crescita dell’1,6% in termini monetari e la stazionarietà per quanto riguarda i volumi (-0,1%). Sono questi i dati resi pubblici dall’Istat che, in riferimento al calo, sottolinea che questo sia nettamente più deciso rispetto alla discesa registrata dalle importazioni, al -0,3%.La frenata registrata in Italia asulrispetto al mese precedente risulta essere più marcata per i mercati extra Ue, – 3,2%, mentre è più contenuta nei confronti di quelli facenti parte dell’Unione europea, -0,7%. E ancora, il saldo commerciale del mese di riferimento è pari a +5.153 milioni di euro, mentre a2023 era +4.