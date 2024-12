Musica | l’ensemble Napulitanata e il coro delle mamme di periferia in Ninni e nanne | paesaggi sonori

Leggi su Ildenaro.it

Celebra idealmente e realmente il concetto di Natività lo spettacolodel Natale a Napoli, chepresenterà nellachiesa San Giovanni Battista di corso San Giovanni a Teduccio e che prevedeanche la partecipazione deldella Fondazione Famiglia di Maria.L’iniziativa, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “AltriNatali”, è prevista per domenica 22 dicembre alle ore 20 (ingresso libero fino aesaurimento dei posti) ed è coordinata dall’associazionein collaborazionecon la Fondazione Famiglia di Maria, impegnata costantemente sul territorio in favoredei minori e dei nuclei familiari in condizioni di disagio socioeconomico.Setacciando i canti sacri e popolari di tradizione natalizia,ha plasmato unrepertorio non buonista ma intenso, non sentimentalista ma sentimentale.