Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, arriva la tempesta del solstizio: neve, gelo e piogge intense

Roma - Crollo delle temperature con maltempo diffuso,fino in collina e accumuli significativi tra Marche, Abruzzo e Toscana. L’inverno entra nel vivo con un’imminente perturbazione che porterà freddo,e maltempo su gran parte dell’. A partire da giovedì 19 dicembre, le condizionipeggioreranno rapidamente, con un afflusso di aria fredda e precipitazioniche segneranno un vero e proprio crollo delle temperature. Secondo le ultime previsioni, già nella giornata di mercoledì inizieranno i primi segnali di cambiamento: al Nord torneranno le nebbie in pianura, mentre sulla Liguria si attendono nubi basse con possibili pioviggini. Al Centro prevarrà un clima stabile ma con foschie mattutine, in particolare nelle valli. Il Sud godrà di giornate ancora soleggiate con temperature in rialzo, soprattutto nelle regioni tirreniche.